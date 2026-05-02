В аэропорту Перми временно приостановлены взлет и посадка самолетов

В аэропорту Перми Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве объяснили эту меру обеспечением безопасности полетов.

По информации на онлайн-табло воздушной гавани, сейчас на вылет из Перми задерживаются два рейса на Москву (в их числе утренний), но идет регистрация на полеты в Сочи и Баку.

На прилет задерживаются два рейса — из Сочи и Москвы.

Напомним, сегодня вводились ограничения на полеты в ряде российских аэропортов, в том числе в уральских авиагаванях — Челябинска и Екатеринбурга.