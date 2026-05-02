В Казани открыли пункт горячего питания для малоимущих и нуждающихся

В Казани открыли пункт «Приют человека». Это уже 40-я в Татарстане точка одноимённого благотворительного проекта.
Все точки проекта предоставляют бесплатное горячее питание с 11:00 до 13:00 во все дни, кроме воскресенья. В день открытия пункт посетили более 150 человек, среди которых были пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью и малоимущие. Организаторы также раздали продуктовые наборы с основными товарами, включая крупы, макароны, подсолнечное масло, овощи, курицу и средства личной гигиены.
На сегодняшний день благотворительный проект работает уже в шести регионах, где ежедневно раздается более 3,5 тысячи порций еды. За восемь лет существования проекта было роздано свыше 3 миллионов порций горячего питания, около 300 тысяч комплектов одежды, более 21 тысячи продуктовых наборов. Более 78 тысяч человек получили временный ночлег, а 12 тысяч человек получили помощь с трудоустройством.