Какие законы вступают в силу в мае 2026 года?

В мае 2026 года в России вступает в силу ряд важных законов, рассказали в Государственной Думе. Они связаны с социальной поддержкой, маркировкой товаров, деятельностью автошкол, списанием долгов по налогам и пр.
1 мая.
Обеспечение соцгарантий кочевников.
Уточняется порядок подтверждения ведения гражданами России, относящимися к коренным малочисленным народам РФ, кочевого или полукочевого образа жизни для их регистрационного учета. Федеральный орган исполнительной власти, утверждающий его, будет определять Правительство РФ.
6 мая.
Финансирование отечественных мультфильмов.
В целях развития отечественных студий предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества. Кроме того, уточняются формы государственной поддержки кинематографии.
Защита доходов инвалидов и ветеранов от взыскания.
Взыскание по исполнительным документам не будет обращаться на компенсации за самостоятельно приобретённые инвалидами до 1 января 2025 года технические средства реабилитации и услуги, за купленные ветеранами до этой даты протезы и протезно-ортопедические изделия, за расходы на проезд к месту их получения, а также средства, направленные на содержание собак-проводников.
10 мая.
Порядок пересмотра судебных актов.
Устанавливается, что верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа являются вышестоящими судебными инстанциями в том числе по отношению к мировым судьям, действующим на территории этого региона.
Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа в соответствии с установленной федеральными законами подсудностью рассматривают в том числе дела в качестве суда кассационной инстанции.
22 мая.
Расширение поддержки многодетных семей.
Многодетные семьи сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Действие закона будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает эту социальную выплату.
28 мая.
Уточняются полномочия ЦБ по верификации данных.
Банк России будет использовать регистр сведений о населении в целях идентификации граждан в Центральном каталоге кредитных историй, а также для проверки соответствующих сведений.
Повышение эффективности работы автошкол.
Вводится перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей. Закон будет способствовать повышению качества их подготовки и поможет снизить аварийность на дорогах.