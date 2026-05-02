Какие законы вступают в силу в мае 2026 года?

В мае 2026 года в России вступает в силу ряд важных законов, рассказали в Государственной Думе. Они связаны с социальной поддержкой, маркировкой товаров, деятельностью автошкол, списанием долгов по налогам и пр.

1 мая.

Обеспечение соцгарантий кочевников.

Уточняется порядок подтверждения ведения гражданами России, относящимися к коренным малочисленным народам РФ, кочевого или полукочевого образа жизни для их регистрационного учета. Федеральный орган исполнительной власти, утверждающий его, будет определять Правительство РФ.

6 мая.

Финансирование отечественных мультфильмов.

В целях развития отечественных студий предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества. Кроме того, уточняются формы государственной поддержки кинематографии.

Защита доходов инвалидов и ветеранов от взыскания.

Взыскание по исполнительным документам не будет обращаться на компенсации за самостоятельно приобретённые инвалидами до 1 января 2025 года технические средства реабилитации и услуги, за купленные ветеранами до этой даты протезы и протезно-ортопедические изделия, за расходы на проезд к месту их получения, а также средства, направленные на содержание собак-проводников.

10 мая.

Порядок пересмотра судебных актов.

Устанавливается, что верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа являются вышестоящими судебными инстанциями в том числе по отношению к мировым судьям, действующим на территории этого региона.

Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа в соответствии с установленной федеральными законами подсудностью рассматривают в том числе дела в качестве суда кассационной инстанции.

22 мая.

Расширение поддержки многодетных семей.

Многодетные семьи сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Действие закона будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает эту социальную выплату.

28 мая.

Уточняются полномочия ЦБ по верификации данных.

Банк России будет использовать регистр сведений о населении в целях идентификации граждан в Центральном каталоге кредитных историй, а также для проверки соответствующих сведений.

Повышение эффективности работы автошкол.

Вводится перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей. Закон будет способствовать повышению качества их подготовки и поможет снизить аварийность на дорогах.