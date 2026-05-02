Историческую часть Выксы освободят от воздушных линий в этом году в рамках проекта «Чистое небо», об этом сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере MAX.
Убрать провода со столбов и проложить кабельные линии под землей планируют в районе улицы Академика Королева, гостиницы «Баташев» и с выходом от АНО «Агентство развития города Выкса» к улице Верхнепрудной около буквы «Ы».
Работы должны завершить до 1 июля.
Напомним, реконструкция муниципальных сетей наружного освещения в рамках проекта «Чистое небо» запланирована на улице Провиантской в Нижнем Новгороде.