В Волгограде построили отдельные котельные для новых жилых комплексов

В центре Волгограда отапливать новые высотки будут собственные котельные. На ул. Кубанская, 4а и ул. Балонина, 2 В возвели два объекта для теплоснабжения двух 23-этажных и одного 25-этажного дома. Новые дома решили не подключать к старой инфраструктуре. Модернизируют объекты ЖКХ в регионе за счет областного бюджета и на деньги нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает областной комитет жилищно-коммунального хозяйства.