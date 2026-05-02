Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде построили отдельные котельные для новых жилых комплексов

Блочно-модульные объекты будут обеспечивать теплом отдельные дома.

Источник: Комсомольская правда

В центре Волгограда отапливать новые высотки будут собственные котельные. На ул. Кубанская, 4а и ул. Балонина, 2 В возвели два объекта для теплоснабжения двух 23-этажных и одного 25-этажного дома. Новые дома решили не подключать к старой инфраструктуре. Модернизируют объекты ЖКХ в регионе за счет областного бюджета и на деньги нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает областной комитет жилищно-коммунального хозяйства.

Третью котельную построили на улице Дорожная.

— Она будет подавать ресурс в три двухэтажных дома, — рассказали в администрации. Все новые объекты — блочно-модульные, их строят взамен старых, выходящих из строя объектов теплоснабжения.