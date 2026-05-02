Что запрещено на Фёдора Власяничника, 3 мая 2026 года

В церковном календаре 3 мая — это день памяти преподобного Феодора Трихины (Власяничника), святого, жившего в Константинополе между IV и IX веками. Он происходил из знатной и богатой семьи, получил блестящее образование, но уже в юности отказался от мирской роскоши и ушёл в отдалённую обитель во Фракии. Феодор носил грубую, колючую одежду из верблюжьей шерсти — власяницу — на голое тело, за что и получил прозвище Трихина (что значит «власяничный»). Он прославился даром чудотворения и исцеления больных. После его смерти мощи святого остались нетленными, из них истекало благовонное миро, которому приписывали исцеляющие свойства.