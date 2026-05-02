8,5 млн рублей лишился пенсионер из Дзержинска после звонка мошенников

78-летний мужчина из Дзержинска стал жертвой телефонных мошенников и лишился крупной суммы — более 8,5 миллиона рублей. Неизвестные позвонили пенсионеру, представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что его счета якобы пытаются взломать, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Испуганный мужчина поверил злоумышленникам и стал действовать по их указаниям. Сначала он снял все личные сбережения, а затем занял деньги у родственников. Полученные средства пенсионер перевёл на продиктованные счета, которые аферисты называли «безопасными».
В итоге общий ущерб составил 8 551 750 рублей. После перевода связь с «сотрудниками» оборвалась, и мужчина понял, что стал жертвой обмана.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
В полиции напоминают: злоумышленники всё чаще используют схему с «защитой счетов». Жителей региона просят предупредить пожилых родственников — настоящие сотрудники банков и силовых структур никогда не требуют переводить деньги на сторонние счета.