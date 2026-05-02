Учёные назвали три правила, которые могут сделать человека счастливее

Чтобы почувствовать себя счастливее, не всегда нужно что‑то приобретать — иногда достаточно избавиться от привычек, которые подтачивают психологическое благополучие. К таким выводам пришла международная команда исследователей, проанализировав данные опроса более 60 тысяч человек из 123 стран. Об этом пишет Psychology Today.
Учёные изучили, как удовлетворение базовых человеческих потребностей влияет на субъективное чувство счастья. Результаты показали, что уровни потребностей по Маслоу — от физиологических до стремления к признанию — воздействуют на удовлетворённость жизнью независимо друг от друга.
Разбираясь в деталях, специалисты выделили три типичные ошибки, которые мешают людям чувствовать себя спокойнее. Первое правило гласит: безопасность — в том числе финансовая — должна предшествовать попыткам самоактуализации. Без ощущения стабильности нервная система продолжает работать в режиме повышенной готовности, что мешает развиваться и ставить амбициозные цели.
Второе правило подчёркивает важность социального окружения: достичь психологического комфорта сложно в полной изоляции, большинству людей необходимо признание и поддержка значимых людей.
Третье правило предостерегает от попыток строить самооценку на мнении пользователей соцсетей: комментарии в интернете часто продиктованы желанием самоутвердиться, а не дать объективную оценку.
При этом исследователи подчёркивают, что их рекомендации не являются универсальным рецептом решения всех проблем, а представляют собой общие закономерности, выявленные в ходе анализа.