Учёные назвали три правила, которые могут сделать человека счастливее

Чтобы почувствовать себя счастливее, не всегда нужно что‑то приобретать — иногда достаточно избавиться от привычек, которые подтачивают психологическое благополучие. К таким выводам пришла международная команда исследователей, проанализировав данные опроса более 60 тысяч человек из 123 стран. Об этом пишет Psychology Today.