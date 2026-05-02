Стоит ли ждать тепла в майские праздники, рассказали синоптики Волгограда

Измученные холодом и дождями волгоградцы задаются вопросом: стоит ли ждать тепла в майские праздники, или у них нет шансов провести время на природе и порадоваться шашлыкам.
В Волгоградском ЦГМС сообщают: ночные заморозки не отступят 3 мая. Опасные погодные явления продолжат угрожать жителям региона — столбик термометра вновь опустится до −1…-3º. Днем в районах области ожидается +12…+17º, в региональной столице — +13…+15º.
В ночь на 4 мая в целом по региону потеплеет до +3…+8º, но в ряде территорий заморозки в воздухе и на поверхности почвы останутся. Однако днем температура поднимется до +13…+18º, а местами до +20º.
5 мая морозы покинут регион, ночью будет не холоднее 0…+5º, а днем — до +14…+19º, а кое-где даже до +22º.
