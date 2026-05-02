В День поминовения и почитания кладбища в Уфе посетили более 4 тыс человек

Как сообщили в мэрии, в памятную дату, утвержденную указом главы Башкирии, для жителей запустили дополнительные автобусные маршруты до кладбищ «Южное» и «Северное»: № 15, № 30к, № 34, а также рейсы от ДК УМПО, Колхозного рынка, «Округ Галле» и БГУ (по наполняемости). На местах организовали точки подачи воды, сбора мусора, места продажи цветов и венков.
Особое внимание уделили воинским мемориалам и могилам ветеранов. На Сергиевском кладбище помыли мемориалы и высадили цветы. На пяти кладбищах очистили и покрасили 108 надмогильных сооружений. На Южном и Северном кладбищах установили 71 торговый лоток. Для поиска захоронений работают информационные павильоны с сенсорным экраном и выходом на сайт pomnimrb.ru.