Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День поминовения и почитания кладбища в Уфе посетили более 4 тыс человек

Для жителей запустили дополнительные автобусные маршруты до кладбищ.

Источник: Город Уфа

Как сообщили в мэрии, в памятную дату, утвержденную указом главы Башкирии, для жителей запустили дополнительные автобусные маршруты до кладбищ «Южное» и «Северное»: № 15, № 30к, № 34, а также рейсы от ДК УМПО, Колхозного рынка, «Округ Галле» и БГУ (по наполняемости). На местах организовали точки подачи воды, сбора мусора, места продажи цветов и венков.

Особое внимание уделили воинским мемориалам и могилам ветеранов. На Сергиевском кладбище помыли мемориалы и высадили цветы. На пяти кладбищах очистили и покрасили 108 надмогильных сооружений. На Южном и Северном кладбищах установили 71 торговый лоток. Для поиска захоронений работают информационные павильоны с сенсорным экраном и выходом на сайт pomnimrb.ru.