В Подмосковье не вводили ограничений на работу проводного интернета

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жители Подмосковья сообщают о работе домашнего интернета с доступом только к ресурсам из «белого списка».
«На период майских праздников каких-либо ограничений на работу проводного интернета на территории Московской области не вводилось. Сети функционируют в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, в случае обнаружения технических неисправностей пользователям рекомендуется обращаться к своему интернет-провайдеру.
«Стоит при этом отметить, что временные ограничения могут вводиться только для мобильного интернета — это необходимо для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры. В такие периоды доступ к самым важным российским ресурсам должен сохраняться через “Белый список”. Проводного (домашнего) интернета эти меры не касаются», — добавили в пресс-службе.
«Белый список» — перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.