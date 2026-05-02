В Подмосковье не вводили ограничений на работу проводного интернета

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ограничения на работу проводного интернета на территории Подмосковья в период майских праздников не вводились, сети функционируют в штатном режиме, сообщили РИА Новости в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Источник: © РИА Новости

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жители Подмосковья сообщают о работе домашнего интернета с доступом только к ресурсам из «белого списка».

«На период майских праздников каких-либо ограничений на работу проводного интернета на территории Московской области не вводилось. Сети функционируют в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в случае обнаружения технических неисправностей пользователям рекомендуется обращаться к своему интернет-провайдеру.

«Стоит при этом отметить, что временные ограничения могут вводиться только для мобильного интернета — это необходимо для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры. В такие периоды доступ к самым важным российским ресурсам должен сохраняться через “Белый список”. Проводного (домашнего) интернета эти меры не касаются», — добавили в пресс-службе.

«Белый список» — перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.