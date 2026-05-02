Борисовский роддом провел первую операцию по увеличению груди с ценой ниже минской

Борисов стал первым районным центром (по крайней мере, в Минской области), где провели пилотную аугментационную маммопластику. По словам главного врача Борисовского роддома Ольги Канашевской рассказала предысторию появления новой услуги:
«Сейчас многие делают акцент на свою внешность. И когда пластический хирург из Борисовской ЦРБ предложил проводить такие операции на нашей базе, мы с удовольствием поддержали эту инициативу. У нас созданы комфортные условия, есть профессиональный доктор. Женщины идут с удовольствием».
Пластический хирург Юрий Рубцов с 2017 года работает в Борисове и сообщает:
«Практически весь спектр можем здесь оказывать: грудь, живот, липосакции, блефаропластики, коррекцию деформирующих рубцов…».
Также он рассказал о подходе роддома:
«Мы сразу не отпускаем пациентов. То, что сделали, не значит, что попрощались. До последнего момента держим связь, наблюдаем, встречаемся. Никуда своих пациентов никому не передаем. Полностью ведем сами до конца. В стационаре пациентка находится около суток. В течение нескольких месяцев рекомендуется носить компрессионное бельё и ограничить физические нагрузки, особенно на верхний плечевой пояс. Но строгих жестких ограничений обычно не требуется».
Что касается цен, то работа с одной зоной обойдется в 1200 рублей. По словам пациентов, в Минске тот же объем работ обойдется от 1600 рублей.
