ГАИ проверяет водителей каршеринговых авто в Минске

«Сотрудники отделов ГАИ Октябрьского и Ленинского РУВД г. Минска провели рейдовые мероприятия в отношении водителей, использующих автомобили каршеринга», — рассказали в Госавтоинспекции.
В ходе проверок инспекторы обращали внимание на соблюдение скоростного режима, правила маневрирования и перестроения, выполнение сигналов светофоров, а также на физическое состояние водителей и наличие действующих водительских удостоверений.
В дорожной милиции отметили, что данные мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием арендного транспорта, повышение дисциплины и строгое соблюдение правил дорожного движения водителями каршеринга. Они продлятся по 4 мая включительно.
В Госавтоинспекции напомнили, что при управлении арендованным автомобилем водитель полностью отвечает за свои действия на дороге.