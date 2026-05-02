ГАИ проверяет водителей каршеринговых авто в Минске

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические рейды по проверке водителей каршеринга, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

«Сотрудники отделов ГАИ Октябрьского и Ленинского РУВД г. Минска провели рейдовые мероприятия в отношении водителей, использующих автомобили каршеринга», — рассказали в Госавтоинспекции.

В ходе проверок инспекторы обращали внимание на соблюдение скоростного режима, правила маневрирования и перестроения, выполнение сигналов светофоров, а также на физическое состояние водителей и наличие действующих водительских удостоверений.

В дорожной милиции отметили, что данные мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием арендного транспорта, повышение дисциплины и строгое соблюдение правил дорожного движения водителями каршеринга. Они продлятся по 4 мая включительно.

В Госавтоинспекции напомнили, что при управлении арендованным автомобилем водитель полностью отвечает за свои действия на дороге.