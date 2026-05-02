В селе Дербетовка Ставропольского края появится «умная» спортплощадка

«Умную» спортивную площадку для воркаута и сдачи нормативов ГТО откроют в этом году в селе Дербетовка Апанасенковского округа Ставропольского края в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в правительстве региона.
На площадке установят перекладины, турники, брусья, скамьи для развития мышц пресса и выполнения наклонов, а также уличные тренажеры для проработки разных групп мышц. Каждый тренажер будет оснащен QR-кодом, отсканировав который пользователи смогут увидеть план тренировки и правильную технику выполнения упражнений.
«Открытие современной и технологичной площадки — значимое событие для села Дербетовка. Сейчас на объекте идут подготовительные работы по обустройству основания — первый этап, от которого зависит долговечность и надежность всей конструкции. В ближайшее время приступим к монтажу оборудования. Новая площадка станет отличным подспорьем в приобщении жителей всех возрастов к здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом, поможет качественно готовиться к сдаче норм ГТО», — рассказал глава округа Денис Климов.
Напомним, в 2025 году новые спортплощадки обустроили возле школ № 2 и № 3 села Дивного Апанасенковского округа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.