Казахстанские СМИ могут подать заявки на гранты и премии от президента

АСТАНА, 2 мая — Sputnik. Пресс-служба президента Казахстана сообщила о начале приема представлений на соискание премий и грантов, а также на объявление Благодарности главы государства в области СМИ в 2026 году.

Источник: Sputnik.kz

«Кандидатуры на соискание премий и грантов, а также творческие коллективы для получения Благодарности могут быть выдвинуты СМИ, творческими союзами, общественными объединениями, государственными органами. Каждое СМИ, творческий союз, общественное объединение, государственный орган вправе представить не более двух кандидатур на соискание премий и грантов», — говорится в сообщении.

Есть исключение — не допускается самовыдвижение кандидатов на соискание премий и грантов, а также творческих коллективов на получение Благодарности.

«Представление обладателя гранта на соискание премии допускается не раньше чем через пять лет после вручения гранта. Гранты вручаются молодым журналистам в возрасте до тридцати пяти лет включительно. Представление на соискание премии или гранта (не более 2 страниц формата А4) направляется на официальном бланке средства массовой информации, профессионального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим», — отмечает Акорда.