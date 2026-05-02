Белоруска получила ожоги, когда ее машина загорелась

В Толочине женщина получила сильные ожоги, когда пыталась потушить свою горящую машину, рассказали в Витебском областном управлении МЧС.
Так, 1 мая около 10.00 часов на улице Вокзальной в Толочине загорелась легковушка. До прибытия пожарных загорание самостоятельно пыталась затушить владелица иномарки.
Белоруска 1992 года рождения в итоге получила ожоги и была доставлена в больницу. После оказания медпомощи женщину направили на амбулаторное лечение.
После пожара в авто оказались повреждены передняя панель и магнитола. Причина загорания авто еще устанавливается.
