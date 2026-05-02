Инвестор решил отменить слушания по экологической оценке туристического кластера на Куршской косе. Информацию об этом опубликовали на сайте министерства природных ресурсов Калининградской области.
Общественные обсуждения по первому этапу проекта туристического кластера в Рыбачьем назначали с 22 апреля по 21 мая. Слушания по этому вопросу должны были состояться 6 мая. Однако компания «Спецавтотранс» направила в министерство отзыв уведомления об их проведении «по причине необходимости устранения технических ошибок в документации». Поэтому обсуждения и слушания отменили.
Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер — гостиницы, апартаменты, спа, яхтенную марину и другие рекреационные объекты. Больше всего опасение учёных вызывает идея разместить на Куршской косе 21-метровое остеклённое здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Поэтому специалисты выступали против и требовали отказаться от проекта.
В апреле инвестор туристического кластера представил предварительные материалы оценки воздействия проекта на окружающую среду Куршской косы. В рамках первого этапа собираются создать гидротехнические сооружения и искуственный остров, на котором впоследствии построят гостиницы. Привлечённые компанией «Спецавтотранс» эксперты считают, что влияние этих работ на природу не будет значительным. Подробнее об экологической оценке проекта и её противоречиях — читайте в материале «В отрыве от застройки».