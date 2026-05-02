В городе Октябрьском Башкирии появится культурно-просветительский центр

Детский культурно-просветительский центр «Легенды Девона» откроют в библиотеке № 1 города Октябрьского Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в местной администрации.
Уже проведены торгово-закупочные процедуры и начались поставки оборудования. Так, центр получил художественную и научно-популярную литературу, интерактивный пол, подкатную песочницу, рулонные шторы, набор для декорирования помещения, компьютеры, наборы для организации научного шоу и многое другое.
Важным направлением работы стало повышение квалификации персонала. Два сотрудника успешно прошли обучение, получив новые знания и навыки, необходимые для эффективной работы с детьми.
Отметим, в библиотеке № 1 также ведется капитальный ремонт, чтобы создать современное, комфортное и функциональное пространство.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.