Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия предупредила об отключениях светофоров на перекрестках в Центральном районе

Светофоры будут отключать на час или два.

В Калининграде с 1 по 29 мая будут проходить кратковременные отключения светофоров в районе ул. Карла Маркса, Косм. Леонова, Комсомольской и Фестивальной аллеи. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Как пояснило МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», специалисты начинают перекладку электрокабелей и замену оборудования светофорных объектов: 038, Карла Маркса — Косм. Леонова; 039, Карла Маркса — Комсомольская; 002, Фестивальная аллея — Комсомольская; 003, Фестивальная аллея — Косм. Леонова.

«В связи с большими объёмами предстоящих работ и поддержанием безопасности движения эти светофорные объекты в течение мая будут отключать периодически, на час-два в течение дня», — добавили в мэрии.

Горвласти просят участников движения быть особенно внимательными друг к другу на время отключения светофоров. Водителям следует руководствоваться требованиями дорожных знаков при проезде перекрёстков, а пешеходам — убедиться в безопасности перехода проезжей части.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
