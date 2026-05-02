Калининградские врачи спасли двухлетнего ребёнка с редким пороком сердца

Двухлетнему калининградцу Диме спасли жизнь в федеральном Центре высоких медицинских технологий Минздрава России. Об этом сообщили представители ведомства в субботу, 2 мая.
Врачи обнаружили у ребёнка редкий врождённый порок сердца — гигантскую аневризму левого желудочка. По словам мамы мальчика, ни во время беременности, ни в первый год жизни тревожных симптомов не было. Проблемы выявили случайно — на плановом обследовании. Ребёнка направили сначала в детскую областную больницу, затем в кардиоцентр, где углублённая диагностика показала: у Димы аневризма левого желудочка размером около четырёх сантиметров — почти равная по объёму самому желудочку.
Профессор, заведующий детским кардиохирургическим отделением центра Евгений Кривощеков рассказал, что такая патология у детей встречается крайне редко. По его словам, без операции у малыша был высокий риск тяжелейших осложнений — от сердечной недостаточности до инсульта.
Несмотря на высокие риски, команда хирургов приняла решение оперировать. Работа осложнялась тем, что вмешательство проводилось на маленьком сердце: отклонение на доли миллиметра могло привести к фатальным последствиям. К тому же структуру аневризмы можно было понять только в ходе самой операции, поэтому тактика определялась на месте.
Хирурги применили методику, используемую в основном во взрослой кардиохирургии, — процедуру Дора, которая позволяет устранить патологическое выпячивание, сохранив нормальный объём и насосную функцию левого желудочка. Операция прошла успешно. Восстановление оказалось быстрым, и Диму выписали домой накануне его второго дня рождения — жизнь стала лучшим подарком к празднику.
