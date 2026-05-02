Калининградские врачи спасли двухлетнего ребёнка с редким пороком сердца

Врачи обнаружили у ребёнка редкий врождённый порок сердца — гигантскую аневризму левого желудочка. По словам мамы мальчика, ни во время беременности, ни в первый год жизни тревожных симптомов не было. Проблемы выявили случайно — на плановом обследовании. Ребёнка направили сначала в детскую областную больницу, затем в кардиоцентр, где углублённая диагностика показала: у Димы аневризма левого желудочка размером около четырёх сантиметров — почти равная по объёму самому желудочку.