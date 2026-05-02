Завод в Горячем Ключе ускорил выпуск железобетонных труб более чем на 30%

«Эксперты помогли разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности еще одной производственной компании региона. В итоге время протекания процесса снизилось на 32,3%, запасы в потоке уменьшились на 84,4%, а выработка увеличилась на 12,3%. При этом реальный экономический эффект составил 105,9 миллиона рублей. Кейс предприятия из Горячего Ключа — лучшее подтверждение тому, что методики бережливого производства способны дать выраженный положительный эффект в любой отрасли, если грамотно адаптировать их под конкретные цели бизнеса», — рассказал министр экономики региона Алексей Юртаев.