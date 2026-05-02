Завод в Горячем Ключе ускорил выпуск железобетонных труб более чем на 30%

Компания «Терем Железобетонные технологии» из города Горячий Ключ ускорила процесс изготовления железобетонных труб более чем на 30% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
«Эксперты помогли разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности еще одной производственной компании региона. В итоге время протекания процесса снизилось на 32,3%, запасы в потоке уменьшились на 84,4%, а выработка увеличилась на 12,3%. При этом реальный экономический эффект составил 105,9 миллиона рублей. Кейс предприятия из Горячего Ключа — лучшее подтверждение тому, что методики бережливого производства способны дать выраженный положительный эффект в любой отрасли, если грамотно адаптировать их под конкретные цели бизнеса», — рассказал министр экономики региона Алексей Юртаев.
Внедрение комплекса организационных мер позволило сократить простои формовочных постов в ожидании бетона на 40%, что обеспечило более ритмичную работу оборудования. Дополнительно высвободилось 20% складских площадей за счет вывоза посторонних изделий с полигона и уборки рабочих мест, что улучшило логистику готовой продукции.
В планах предприятия — тиражирование успешных практик на другие участки. Следующим шагом станет установка роботизированной линии сортировки тротуарной плитки и переход на адресное хранение.
Напомним, узнать подробные условия участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.