В селе Ягодном Самарской области открыли новую врачебную амбулаторию

Новую врачебную амбулаторию открыли в селе Ягодном Ставропольского района Самарской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Здание построили в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«В селе уже существует врачебная амбулатория и фельдшерско-акушерский пункт, но мощности данных подразделений не хватало. Открытие амбулатории — важный шаг в развитии первичного звена здравоохранения и повышении доступности медицинской помощи для сельских жителей», — рассказал главный врач Ставропольской центральной районной больницы Расим Мударисов.
Оснащение амбулатории полностью соответствует всем современным стандартам. За ней закреплено два автомобиля для оказания неотложной медпомощи, которые работают в две смены. Помощь более 13 тыс. жителей села оказывают терапевт и педиатр, трудоустроенный по программе «Земский доктор».
«Мы оказываем первичную медицинскую помощь, осуществляем вакцинацию по национальному календарю, проводим диспансеризацию и профилактические медосмотры. Планируем открытие дневного стационара и прием врача-акушера гинеколога, которая сейчас заканчивает целевое обучение в ординатуре», — отметила заведующая амбулаторией Елена Хлыстова.
Напомним, ранее в Ставропольском районе в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» открыли современный фельдшерско-акушерский пункт в селе Верхний Сускан, в ближайшее время начнет принимать первых пациентов и медицинский пункт в селе Севрюкаево.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.