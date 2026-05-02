В Чайковском Пермского края обновили путеводитель для туристов

Путеводитель для туристов обновили в городе Чайковском Пермского края в преддверии летнего сезона, сообщили в региональном министерстве по туризму и молодежной политике. Сборник составлен в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Электронное издание содержит перечень городских достопримечательностей и объектов туристского интереса, событийный календарь, описание ключевых экскурсий и маршрутов, список коллективных мест размещения, в том числе баз отдыха и гостиниц, объекты медицинского туризма, учреждения для культурного досуга и отдыха всей семьей. Также в путеводителе представлен список памятных сувениров, которые можно приобрести в Чайковском, включая гастрономические. Теперь сборник дополнили полезными телефонами и расписанием рейсов городских автобусов. Ознакомиться с путеводителем можно на сайте.
Отметим, в 2025 году Чайковский муниципальный район посетили 60 тыс. человек, еще 40 тыс. гостей прибыли в город на теплоходах. В 2026 году город, названный именем известного композитора, отмечает 70-летний юбилей и готовится к летнему туристическому сезону и навигации. Одним из крупнейших событий сезона станет забег «Царь горы», который состоится 17 мая.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.