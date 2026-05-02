В Пермском крае сняли режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер»

Режим «Беспилотная опасность» действовал с 16:00 2 мая.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтербез сообщил о снятии в регионе режима «Беспилотная опасность». Режим действовал с 16:00 по 19:00. Также снят режим «Ковер», действующий с 17:45.

Одновременно со снятием режима «Ковер» Росавиация сообщила об открытии с 19:15 на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»).

Согласно онлайн-табло аэропорта, 2 мая отменен вылет авиарейса СУ 1769 «Пермь — Москва». До 20:30 задержан вылет авиарейса EO 424 / N4 424 «Пермь — Сочи», IO 483 «Пермь — Баку» — до 21:25.