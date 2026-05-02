В Красноярске назвали победителей ИТ-кубка «ПроТехно»

Марафон программирования, организованный молодежным центром технического творчества «ПроТехно», прошел 25−26 апреля в Красноярске в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Мероприятие собрало 46 команд учащихся красноярских колледжей, университетов и математической школы.
Участники в течение 24 часов решали реальные бизнес-задачи от ИТ-компаний региона. Компания «КОДИК» предложила разработать медиахаб для молодежного центра — платформу для создания контент-планов, генерации, редактирования и модерации постов силами SMM-специалистов и волонтеров. Победу в этом направлении одержала команда «Безумный МАХ», состоящая из студентов Сибирского федерального университета (СФУ).
Второй кейс от компании «Апогей» предполагал создание автономного хранилища и сервиса обработки записей звонков. Первое место заняла команда Hello Ikity, также состоящая из студентов СФУ.
«Мы не только пригласили реальный бизнес для решения их кейсов, но и добавили отдельный трек “ИТ-стартап”. Участники смогли презентовать специальной комиссии свои собственные проекты — как ранее разработанные, так и доработанные после прошлогодних хакатонов», — рассказал заместитель директора по развитию молодежного центра «ПроТехно» Артем Ланкин.
По итогам защиты все призеры и победители получили призы от партнеров ИТ-кубка «ПроТехно».
