Врач рассказала, почему переезд не спасёт при весенней аллергии

Весной аллергикам приходится не сладко. Пробуждающаяся природа не радует их глаз, а лишь создаёт помеху для каждой прогулки. В попытке избежать обострения симптомов аллергии некоторые люди временно переезжают в другой регион. Однако эти действия, как считает воронежский врач-аллерголог Людмила Маховая, не помогут полностью избежать контакта с пыльцой весной, а аллергия может лишь обостриться.
По словам специалиста, пыльца «не живёт по географии». Она может переноситься воздушными потоками на сотни километров. Таким образом, человек может наблюдать у себя симптомы аллергии ещё до начала местного цветения. Также это может способствовать резкому росту концентрации пыльцы без видимых причин вокруг, и аллергия будет усиливаться даже там, где ничего не цветёт. Такие явления называются пыльцевыми заносами.
«Календарь цветения в определённом регионе часто не совпадает с самочувствием его жителей, переезд в другое место не решает проблему, а симптомы аллергии могут начать проявляться раньше и быть более длительными», — отмечает врач.