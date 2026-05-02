Белорусский психолог сказала, в чем опасность просмотра видео на скорости х2

Белорусский психолог Александрина Гришанович сказала sb.by, в чем опасность просмотра видео на скорости х2, чему особенно подвержена нынешняя молодежь — поколение зумеров.
По словам специалиста, функция просмотра видео с двойной скоростью мешает качественному усвоению информации.
«Особенно плохо просмотр на х2 сказывается на детях, подростках и тех, у кого уязвимая нервная система», — говорит Гришанович.
Нынешние объемы информации психолог называет «нереальными оборотами для нашего мозга», но замечает, что нагрузка нужна, но качественная, а не количественная. Вот причины:
«Это развивает его способность выдерживать напряжение, формирует осознанность и избирательность, внимательность, адаптивность, стрессоустойчивость, способность к выражению эмоций».
Психолог заметила, что стремление смотреть ролики на удвоенной скорости ведет к потенциальным проблемам с концентрацией. Александрина Гришанович предлагает несложный тест, для которого потребуется прочесть одну главу классического романа:
«Проанализируйте, отвлекались ли вы, приходилось ли перечитывать абзац или предложение по несколько раз, потому что теряли нить повествования, появлялась ли тяжесть в глазах, желание сменить позу. Если да, то у вас наблюдается дефицит внимания или переутомление».
Помочь мозгу можно снизив число контента, который просматривается на высокой скорости, упорядочить режим сна, определить периоды без гаджетов, которые будут заняты другими делами.
«Делайте все это регулярно и постепенно увеличивайте нагрузку», — дает совет белорусский специалист.
