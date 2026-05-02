Более 170 школьников собрала научно-практическая конференция в Омске

Научно-практическая конференция «Эврика!» состоялась 26 апреля в Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ) в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятие объединило более 170 участников, сообщили в Министерстве образования Омской области.
К конференции присоединились учащиеся 1−11 классов из Омска и Омской области, а также Новосибирской и Тюменской областей. Участники представили жюри свои проекты по гуманитарному, социально-экономическому и естественно-научному направлениям, которые реализовали под руководством педагогов.
«Наша конференция — это отличный опыт представления и защиты своих идей, демонстрации своих профессиональных знаний. Авторы работ получают возможность вступить в честный, увлекательный интеллектуальный поединок со своими сверстниками, обменяться опытом, пообщаться на равных и подискутировать с настоящими учеными, преподавателями высшей школы. Конференция дарит в этом смысле уникальный опыт», — отметила директор центра дополнительного образования ОмГПУ, организатор конференции Татьяна Волгина.
Призовые места были присуждены работам, набравшим не менее 60% от максимальной суммы баллов по результатам оценивания.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.