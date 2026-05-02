На Алтае 79 организаций социальной сферы внедрят бережливые технологии

Инструменты бережливого производства в этом году внедрят 79 организаций социальной сферы Алтайского края в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.
«В планах на 2026 год — организовать массовое тиражирование лучших практик по повышению производительности труда в 79 организациях образования, соцзащиты и культуры. К 2030 году количество всех организаций социальных отраслей, вошедших в проект, составит более 1500 единиц», — рассказал заместитель министра экономического развития края Андрей Панченко.
Шесть специальных центров компетенций на базе федеральных институтов развития помогут внедрить готовые решения и разработать лучшие практики, которые смогут использовать все организации социальной сферы. Наряду с предприятиями базовых несырьевых отраслей организациям социальной сферы также будут доступны ресурсы ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций производительность.рф.
Напомним, принять участие в федеральном проекте «Производительность труда» могут предприятия базовых несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн рублей, а также компании индустрии гостеприимства с выручкой от 180 млн рублей в год.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.