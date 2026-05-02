В Новороссийске запустили новую экскурсию, посвященную электротранспорту

Экскурсию «История электротранспорта Новороссийска» запустили в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в городской администрации.
«В этом году по поручению главы муниципального образования город-герой Новороссийск Андрея Васильевича Кравченко особое внимание уделяется продвижению промышленного туризма. Данный вид туризма последнее время становится востребованным не только в рамках профориентации, но и популярным у туристов. Сейчас ряд предприятий города сотрудничают с туристскими агентствами, популяризируя свое производство», — отметила начальник управления курортов и туризма Лариса Григорьян.
Так, маршрут «История электротранспорта Новороссийска» предлагает туристам совершить путешествие на троллейбусе. Экскурсанты увидят сохранившиеся артефакты трамвайного движения, от исторических остановочных комплексов до столбов контактных линий. Гид расскажет о стратегической роли района в развитии транспорта, а финальной точкой станет посещение Новороссийского троллейбусного депо.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.