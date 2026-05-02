На экотропе «Лебединая заводь» в Башкирии прошел субботник

Субботник на экотропе «Лебединая заводь» в природном парке «Кандры-Куль» Республики Башкортостан провели в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования и экологии.
К мероприятию присоединились более 50 волонтеров, включая ученых, экологов и депутатов. Участники привели в порядок инфраструктуру тропы, собрали и отсортировали мусор, подготовив маршрут к новому туристическому сезону.
Напомним, экотропа «Лебединая заводь» демонстрирует устойчивый рост популярности. Только за 2025 год ее посетили 880 человек. На маршруте протяженностью более 1 км обустроены интерактивные площадки, дорожки и смотровые зоны. Вдоль тропы можно увидеть растения, занесенные в Красную книгу.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.