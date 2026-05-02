Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае открыли речную пассажирскую навигацию 2026

Первым в рейс отправился теплоход по маршруту «Сылва — Троица».

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье речная пассажирская навигация 2026 стартовала 30 апреля. Первым принял пассажиров на борт теплоход по маршруту «Сылва — Троица».

Перевозчиком маршрута по результатам отбора стало краевое предприятие АО «Пермское речное пароходство».

Краевой Минтранс сообщил о запуске еще трех маршрутов: «Березники — Быстрая» и «Старые Ляды — Куликово» — с 13 мая по средам, субботам, воскресеньям; «Пермь — Заречный» — с 14 мая по понедельникам и четвергам.

В Перми сезон прогулок на речных трамвайчиках открылся 1 мая. Первые прогулки по Каме пройдут на теплоходе «Алмаз».