Гранты до 2 млн рублей могут выиграть нижегородские студенты

Жители Нижегородской области получили шанс получить до 2 млн рублей на реализацию собственных инициатив. Речь идёт о конкурсе «Росмолодёжь. Гранты: Двигай сообщества», который поддерживает проекты в системе среднего профессионального образования. Подать заявку можно до 20 мая через специальную платформу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и ориентирован на активных молодых людей от 14 до 35 лет. Участникам предлагают представить проекты, направленные на развитие студенческой среды: от создания новых сообществ до запуска образовательных и медийных инициатив внутри колледжей и техникумов.
Заявки принимаются по одной номинации — «#двигай_сообщества». При этом максимальный размер гранта для физических лиц достигает 2 млн рублей, что делает программу одной из самых масштабных в своей категории.
Конкурс проводится второй год подряд и уже успел объединить студентов со всей страны. Только в прошлом году поддержку получили десятки инициатив, а общий объём финансирования превысил 75 млн рублей.
Организаторы отмечают, что участие в конкурсе — это не только возможность получить деньги на проект, но и шанс приобрести управленческий опыт, научиться работать в команде и реализовать собственные идеи на практике.