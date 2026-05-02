В Перми создали экскурсию о роли медиков в Великой Отечественной войне

Театрализованную экскурсию, рассказывающую о вкладе медиков и эвакуационных госпиталей в победу в Великой Отечественной войне, представили в Перми. Создание новых маршрутов отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края.
Проект реализован аттестованным экскурсоводом, автором и режиссером «Экскурсионного театра» Еленой Разумовской. Первый показ маршрута «Молотов. Главы из романа» состоялся 27 апреля. Участниками экскурсии стали гиды и туроператоры.
«Деятельность пермских госпиталей в годы Великой Отечественной войны мы решили показать через культовый роман Вениамина Каверина “Два капитана”. Главы произведения — “В госпитале” и “Приговор” автор написал, будучи в эвакуации в Перми (тогда Молотове). Темой экскурсии становится расследование — в каком из множественных госпиталей находился на лечении Саня Григорьев? И почему именно в нашем городе? Театрализация, факты о медицине, персонажи ожидаемые и неожиданные, сыгранные молодыми актерами, делают экскурсию интересной и эмоционально насыщенной, а Пермь превращается в огромную декорацию и предстает перед экскурсантами в новом, необычном облике», — отметила автор проекта.
Маршрут проходит по улицам Сибирской, 25 Октября, Петропавловской и Советской. Шесть театрализованных эпизодов служат увековечиванию памяти работников пермских эвакогоспиталей и тыловому подвигу медиков. Ближайшие экскурсии состоятся 5 и 22 мая.
