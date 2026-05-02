В Перми создали экскурсию о роли медиков в Великой Отечественной войне

«Деятельность пермских госпиталей в годы Великой Отечественной войны мы решили показать через культовый роман Вениамина Каверина “Два капитана”. Главы произведения — “В госпитале” и “Приговор” автор написал, будучи в эвакуации в Перми (тогда Молотове). Темой экскурсии становится расследование — в каком из множественных госпиталей находился на лечении Саня Григорьев? И почему именно в нашем городе? Театрализация, факты о медицине, персонажи ожидаемые и неожиданные, сыгранные молодыми актерами, делают экскурсию интересной и эмоционально насыщенной, а Пермь превращается в огромную декорацию и предстает перед экскурсантами в новом, необычном облике», — отметила автор проекта.