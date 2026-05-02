ФК «Ростов» 2 мая в гостях обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 2:1

Как сообщили в пресс-службе ФК «Ростов», ростовские футболисты выиграли в гостях у махачкалинского «Динамо» со счётом 2:1. Матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 прошёл на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.
Счёт был открыт на 28-й минуте, когда защитник хозяев Ян Джапо отправил мяч в собственные ворота. На 60-й минуте Гамид Агаларов восстановил равновесие, реализовав пенальти. Но уже на 76-й минуте Роналдо вновь вывел «Ростов» вперёд.
ФК «Ростов» с 30 очками идёт десятым после 28 туров, а ФК «Динамо» набрало 24 очка и занимает 14-е место в таблице.