Минздрав сообщил, какие лекарства не будут продавать в передвижных аптеках

Минздрав: в передвижных аптеках не будут продавать психотропные препараты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также содержащие наркотические средства и психотропные вещества лекарства не будут продаваться в передвижных аптеках, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о проведении с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек.

«В экспериментальном режиме к продаже не допускаются препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. Также в ассортименте будут отсутствовать сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также средства, требующие температурного режима хранения ниже 15 градусов Цельсия», — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственные препараты индивидуального изготовления также не будут продаваться в передвижных аптеках.