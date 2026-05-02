Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС открыли в Сарове

Источник: Время

Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф (0+) торжественно открыли в Сарове, об этом сообщается в канале городской администрации в национальном мессенджере MAX.

Знаменательное событие прошло в Сарове 26 апреля, в 40-ю годовщину трагедии.

«Мы долго шли к созданию места памяти. После долгих обсуждений считаю правильным поставить памятник рядом с бывшим “Управлением строительства № 909” — организации, откуда ушло большинство участников ликвидации. Низкий поклон тем, кто видел трагедию, и вечная память тем, кто ушел от нас», — сказал глава Сарова Алексей Сафонов.

Ранее в Сарове появился новый арт-объект «Спящий медведь». Он расположился возле музея ядерного оружия. Его подарили городу коллеги из Снежинска в честь юбилея РФЯЦ-ВНИИЭФ.