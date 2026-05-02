В Черняховске дали мастер-класс по средневековым танцам

В черняховском «Замке Инстербург» официально открыли очередной туристический сезон. Как обычно, это ознаменовалось шоу под названием «Музейный Пикник», в рамках которого состоялся целый ряд познавательных и развлекательных мероприятий.
Один из мастер-классов — «Танцующее Средневековье» провела Марион Талиезин, известная исполнительница средневековых танцев (более 17 лет профессионального опыта), основательница театра «Фата-Моргана».
Марион Талиезин является автором более 500 творческих произведений (стихи, повести, пьеса). В Калининград она переехала в 2021 году именно для того, чтобы следовать за своим интересом к эпохе Средних веков.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.