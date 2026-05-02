Президент Финляндии заявил, что готов использовать отношения с Трампом в интересах Украины

Александр Стубб подчеркнул, что не намерен переоценивать своё влияние.

Источник: Клопс.ru

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что готов задействовать свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом ради поддержки Украины. Его слова приводит телеканал N-TV.

Финский лидер отметил, что трезво оценивает ситуацию и понимает независимый характер решений Трампа. «Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу войны на Украине, это будет хорошо», — сказал Стубб, подчеркнув, что не хочет переоценивать собственную роль.

Ранее, в марте, в интервью Bloomberg он выражал разочарование тем, что Трамп уделяет Украине меньше внимания на фоне событий в Иране. По его словам, сейчас существуют «два фронта»: в одном США активно вовлечены, а в другом — действуют скорее как посредник.

Предстоящие длительные задержки поставок американского оружия в Европу вызывают тревогу среди союзников США и становятся плохой новостью для Украины.

