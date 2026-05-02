В эксперименте с передвижными аптеками будут участвовать 11 регионов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Более 10 субъектов России изъявили желание принять участие в эксперименте по передвижным аптекам, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек.
«Субъекты Российской Федерации могут принять участие в эксперименте, подав соответствующее заявление. В ходе разработки законопроекта 11 субъектов Российской Федерации изъявили желания об участии в эксперименте», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что речь идет о следующих регионах: Волгоградская область, Красноярский край, Кабардино-Балкарская Республика, Нижегородская область, Тюменская область, Архангельская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Донецкая Народная Республика и Республика Бурятия.
Как добавили в пресс-службе, аптечные пункты должны быть оснащены необходимым оборудованием и электронной системой приема платежей. Также на таких пунктах должен быть фармацевтический работник.