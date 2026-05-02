В подмосковной Балашихе в этом году отремонтируют детсад при школе № 6

Ремонт детского сада при школе № 6 в Балашихе Московской области завершат в этом году, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Семья» и уже выполнены на 52%.
В здании площадью более 1,2 тыс. кв. м обновят коммуникации, сантехнику, мебель и оборудование. Подрядная организация уже приступила к отделочным, фасадным и кровельным работам. Кроме того, запланировано благоустройство территории.
Напомним, также в этом году в микрорайоне Купавна в Балашихе отремонтируют дошкольное отделение гимназии № 9 имени дважды Героя Советского Союза С. Г. Горшкова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.