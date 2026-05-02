Власти сообщили о будущем трамваев на улицах Минска

Власти сказали, что будет с трамваями в столице Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Директор госпредприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович сообщил в эфире «Радио-Минск» о будущем трамваев в городе. Слова Супрановича цитирует агентство «Минск-Новости».

Чиновник напомнил про недавнее обновление парка трамваев в Минске — речь идет о закупке 20 современных вагонов модели Т811, собранных на «Белкоммунмаше». На маршруты этот транспорт вышел в начале 2025 года.

Затронул Юрий Супранович и вопрос увеличения подвижного состава трамваев в Минске. Его комментарий следующий:

«Пока не видим такой необходимости, поскольку это очень дорогостоящее приобретение для города. Кроме того, возведение сопутствующей инфраструктуры также требует определенных материальных вложений».

Кстати, чиновник добавил, что в приоритете у властей Минске — покупка троллейбусов с увеличенным автономным ходом.