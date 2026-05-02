Еще десять пунктов проката вещей для новорожденных открыли в Ростовской области

С начала 2026 года в Ростовской области открыли десять пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, сообщают донские власти.
Вещи из пунктов проката оказались востребованы. Только за три месяца за подобной помощью обратились около 400 семей, для малышей выбрали 800 предметов первой необходимости.
Напомним в пунктах проката родители могут на время взять детскую колыбельку и пеленальный комод. Также есть коляски, манежи, стульчики для кормления, автокресла, ходунки, ванночки, стерилизаторы посуды и другие полезные вещи. Выбрать можно до трех предметов на одного ребенка.
Мера поддержки реализуется по поручению главы региона Юрия Слюсаря в рамках нацпроекта «Семья».
— Считаю своим долгом сделать все, чтобы Ростовская область устойчиво развивалась, чтобы нашим землякам здесь было комфортно жить и работать, создавать семьи, растить детей, — сказал Юрий Слюсарь.
В 2025 году 25 городах и районах Ростовской области открыли 32 пункта проката. До 1 июня 2026 года такие же пункты начнут работать во всех городах и районах области.
Воспользоваться поддержкой могут молодые семьи, единственные родители в возрасте до 35 лет, студенческие семьи, студенты-очники, многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, а также члены семей участников СВО. Круг получателей помощи постоянно расширяются, подчеркивают донские власти.
