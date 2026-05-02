Новую школу на Овсянниковской в Орле построят почти за миллиард

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление об осуществлении капитальных вложений в строительство школы на 550 мест в Орле. Документ датирован 27 апреля и предусматривает финансирование проекта в 2027—2028 годах за счет средств областного бюджета.
Речь идет о возведении объекта муниципальной собственности между улицами Калинникова и Овсянниковской. Срок ввода школы установлен на 2028 год. Предельная стоимость строительства оценена в 980,5 млн руб.
Часть средств уже направили на подготовку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий. Соответствующий контракт администрация Орла заключила в августе 2025 года с ижевским ООО «Технология». Стоимость работ составила 32,7 млн руб. при начальной цене 39,1 млн руб. По данным госзакупок, на участие в открытом конкурсе было подано 11 заявок.
Подрядчику надо было выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию для строительства. В декабре 2026 года контракт был исполнен. Согласно документации, школа географически расположена в Северном районе облцентра. Площадь участка под строительство — 31,8 тыс. кв. м. Здание планируется разместить рядом с землями лесфонда, частной жилой застройкой и действующей Овсянниковской средней общеобразовательной школой.
На этой неделе четвертый конкурс на строительство корпуса Новопоселенковской средней школы Курского района за 973,3 млн руб. признан несостоявшимся. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок.