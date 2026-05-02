В Калининграде построят Центр бокса и борьбы

В Калининградской области боксом занимаются почти 5 тысяч человек. Цифру указал губернатор Алексей Беспрозванных в своей публикации в соцсетях.
Как сообщил глава региона, вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлёвым они обсудили строительство Центра бокса и борьбы в Калининграде. «Планируем начать строить в ближайшие два года, — проинформировал Беспрозванных — Уверен, место будет популярным».
Умар Кремлёв посетил наш регион в связи с проведением здесь матча тяжеловесов между боксерскими сборными России и мира.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше