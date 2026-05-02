В Челябинске обновят улицы с именами героев Великой Отечественной войны

Это не только развитие городской инфраструктуры, но и важная часть сохранения исторической памяти.

Источник: Национальные проекты России

Улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Челябинске в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Обновление улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, и дорог, ведущих к памятным местам, — это не только развитие городской инфраструктуры, но и важная часть сохранения исторической памяти. Мы формируем комфортную и безопасную среду, отдавая дань уважения подвигу поколения победителей», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов.

Так, на улице Марченко восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и парковок, установят дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком и обустроят искусственные неровности. Также работы выполнят на улицах Смирных, Кузнецова и Проспект Победы. Ремонт объектов планируют завершить до конца июля.

Кроме того, в ближайшее время начнется строительство новой дороги по улице Клайна — от улицы Александра Шмакова до улицы Бейвеля. Там выполнят переустройство инженерных коммуникаций, устройство дождевой канализации и наружного освещения и обустроят тротуары.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.