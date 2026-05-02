В селе Красный Яр Астраханской области прошел этап ярмарки трудоустройства

Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел в селе Красный Яр Астраханской области. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в информационно-издательском центре региона.
Свои предложения представили компании «Авангард», «Экоцентр», детский сад «Сказка» и другие организации. Работодатели рассказали об условиях труда, вакансиях и требованиях к кандидатам. В конце встречи желающие получили индивидуальные консультации и оставили контакты для дальнейшего взаимодействия.
Кроме того, специалисты регионального кадрового центра организовали встречу для студентов Астраханского агротехнического техникума с представителями компании по производству томатной пасты «Томарина». Они рассказали о работе предприятия, после чего студенты смогли задать уточняющие вопросы, в том числе о перспективах трудоустройства. Также они заполнили анкеты для оценки их карьерных ожиданий.
Подобное мероприятие провели и для школьников Красноярской школы № 2. Профконсультант объяснила восьмиклассникам, какие специальности сейчас наиболее востребованы в регионе, а также рассказала о возможностях профобучения при поддержке службы занятости. Чтобы помочь ребятам определиться с интересами, им предложили пройти тестирование и анкетирование.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.