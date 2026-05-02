В Мурманской области отремонтируют дороги к военным мемориалам

Дороги, названные в честь героев Великой Отечественной войны и ведущие к мемориалам, отремонтируют в 2026 году в Мурманской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Одним из объектов в Мурманске станет улица Алексея Хлобыстова — участок от улицы Адмирала флота Лобова до базы управления дорожным хозяйством. Там обновят более 500 метров дорожного полотна. Улица носит имя Героя Советского Союза, летчика-истребителя Алексея Степановича Хлобыстова, который в апреле 1942 года совершил двойной воздушный таран, сбив два вражеских самолета на поврежденной машине, а в декабре 1943 года погиб.
Помимо городской улицы, в программу включили и региональную дорогу — автоподъезд к поселку городского типа Печенга. Эта трасса ведет к мемориальному комплексу «Холм Славы», построенному воинами Печенгского гарнизона к 40-летию освобождения Советского Заполярья. На этом участке отремонтируют 1,5 км.
В рамках работ на всех объектах заменят дорожное покрытие. При этом в Мурманске ремонт дополнят заменой бортового камня, обновлением пешеходных ограждений, восстановлением колодцев и заменой люков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.