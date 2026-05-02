В Мурманской области отремонтируют дороги к военным мемориалам

Одним из объектов в Мурманске станет улица Алексея Хлобыстова — участок от улицы Адмирала флота Лобова до базы управления дорожным хозяйством. Там обновят более 500 метров дорожного полотна. Улица носит имя Героя Советского Союза, летчика-истребителя Алексея Степановича Хлобыстова, который в апреле 1942 года совершил двойной воздушный таран, сбив два вражеских самолета на поврежденной машине, а в декабре 1943 года погиб.