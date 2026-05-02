«Валдаи» и «Метеоры» открыли навигацию. 2 мая стартовали первые рейсы из Нижнего Новгорода в Казань и Ярославль.
Общая маршрутная сеть судов на подводных крыльях охватывает 16 субъектов, а протяженность водных путей достигает 3,5 тысяч километров.
В расписании этого года — 18 направлений: 11 регулярных и 7 экскурсионно-прогулочных. Продолжат работать и внутрирегиональные маршруты до Городца, Бора по Волге и до Дзержинска и Павлова по Оке.
Как сообщили в компании «Водолет», к старту навигации подготовлены пять судов на подводных крыльях «Валдай» и два «Метеора», построенные на нижегородских верфях. На маршрут в этом году планируется вывести и еще один «Метеор». Это позволит усилить существующие направления и запустить новые.