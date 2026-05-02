Более 10 российских регионов хотят иметь у себя «аптеки на колесах»

В Минздраве объяснили, что мобильный аптечный пункт по качеству и безопасности услуг не должен отличаться от обычного. Ему полагаются все необходимое оборудование и электронная система платежей. Также предусматривается работа фармацевта. В экспериментальном режиме в «аптеках на колесах» нельзя будет купить лекарства, содержащие наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры.