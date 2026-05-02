Более 10 российских регионов хотят иметь у себя «аптеки на колесах»

Поучаствовать в эксперименте с передвижными аптечными пунктами хотят 11 российских регионов, в их числе — субъекты с большим количеством труднодоступных населенных пунктов, такие как Красноярский край, Тюменская область, Республика Бурятия и другие. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России, передает ТАСС.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о передвижных аптечных пунктах, призванный повысить доступность лекарств для граждан. Желание поучаствовать в эксперименте с «аптеками на колесах» выразили Волгоградская область, Красноярский край, Кабардино-Балкарская Республика, Нижегородская, Тюменская и Архангельская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Калмыкия, Донецкая Народная Республика и Республика Бурятия.
В Минздраве объяснили, что мобильный аптечный пункт по качеству и безопасности услуг не должен отличаться от обычного. Ему полагаются все необходимое оборудование и электронная система платежей. Также предусматривается работа фармацевта. В экспериментальном режиме в «аптеках на колесах» нельзя будет купить лекарства, содержащие наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры.
Помимо этого не будут продаваться сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также средства, требующие температурного режима хранения ниже 15 градусов. Также вы не найдете в таких аптеках спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственных препаратов индивидуального изготовления.
Сначала «аптеки на колесах» будут возить лекарства к гражданам в ходе эксперимента, который пройдет с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2029 года. Если пилотный проект окажется удачным, это станет постоянной практикой.